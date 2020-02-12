​В Москве представят золотое шитьё Азербайджана

В Москве на площадке ежегодного Международного фестиваля культур "Восточный базар. Тюбетейка" пройдет выставка "Сокровища Кавказа: Вышивки, костюмы и утварь Дагестана, Азербайджана и Грузии".

Как передаёт российское бюро Report, Азербайджан раскроется в богатом золотом шитье под названием "гюлябятин", удивительной красоты старинными самобытными футлярами для расчесок "дараг габы", для молельного камня - "мохюр габы", для ножниц - "гайчы габы" с изображением мифических птиц.

Ежегодный фестиваль "Восточный базар «Тюбетейка" в третий раз пройдет на Тишинке с 13 по 16 февраля.

Каждый год фестиваль посвящен культуре конкретной страны или региона. В этом году главная тема фестиваля — это искусство Кавказа.