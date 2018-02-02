В Москве отметили 100-летие великого азербайджанского композитора Кара Караева

Москва. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Малом зале Московской консерватории прошел концерт, посвященный 100-летию великого азербайджанского композитора Кара Караева,. Как передает российское бюро Report, в ходе концерта доктор искусствоведения Рауф Фархадов рассказал гостям вечера об основных вехах творческого пути К.Караева. Было отмечено, что при жизни композитор преподавал в Московской консерватории.

На концерте прозвучали бессмертные произведения азербайджанского композитора: прелюдии для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано, ноктюрны и танцы из балета "Семь красавиц" в исполнении Ольги Домниной (фортепиано), Елены Ревич (скрипка) и Евгения Астафурова (баритон).

В свою очередь пианистка О.Домнина рассказала Report, о том, как открыла для себя творчество К. Караева.

"Мне захотелось новых красок в классической музыке, и это я нашла в творчестве К. Караева. К сожалению, этот композитор гораздо реже исполняется, чем хотелось бы", - посетовала музыкант.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили министерства культуры Азербайджана и России.