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    В Москве отметили 100-летие великого азербайджанского композитора Кара Караева

    Москва. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Малом зале Московской консерватории прошел концерт, посвященный 100-летию великого азербайджанского композитора Кара Караева,. Как передает российское бюро Report, в ходе концерта доктор искусствоведения Рауф Фархадов рассказал гостям вечера об основных вехах творческого пути К.Караева. Было отмечено, что при жизни композитор преподавал в Московской консерватории.

    На концерте прозвучали бессмертные произведения азербайджанского композитора: прелюдии для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано, ноктюрны и танцы из балета "Семь красавиц" в исполнении Ольги Домниной (фортепиано), Елены Ревич (скрипка) и Евгения Астафурова (баритон).

    В свою очередь пианистка О.Домнина рассказала Report, о том, как открыла для себя творчество К. Караева.

    "Мне захотелось новых красок в классической музыке, и это я нашла в творчестве К. Караева. К сожалению, этот композитор гораздо реже исполняется, чем хотелось бы", - посетовала музыкант.

    Отметим, что организаторами мероприятия выступили министерства культуры Азербайджана и России.

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