Минкультуры: Худруки гостеатров сохранят возможность профессиональной деятельности
- 27 января, 2026
- 16:23
Художественные руководители государственных театров Азербайджана смогут продолжить профессиональную деятельность в рамках обновленной организационной структуры.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
В ведомстве пояснили, что по представлению директора театра действующие художественные руководители могут быть назначены на другие творческие должности - в частности, на позиции режиссера-постановщика, руководителя творческого отдела или иные соответствующие посты.
Разъяснение связано с недавними структурными изменениями в государственных театрах страны. В рамках обновления уставов, организационной структуры и штатных расписаний были упразднены должности художественного руководителя, главного режиссера, главного художника и ряд других постов. Вместо них в театрах сформированы новые подразделения - отдел стратегии и коммуникаций, творческий отдел, а также отдел управления артистическим составом.