    Минкультуры: Худруки гостеатров сохранят возможность профессиональной деятельности

    Kультурная политика
    • 27 января, 2026
    • 16:23
    Минкультуры: Худруки гостеатров сохранят возможность профессиональной деятельности

    Художественные руководители государственных театров Азербайджана смогут продолжить профессиональную деятельность в рамках обновленной организационной структуры.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    В ведомстве пояснили, что по представлению директора театра действующие художественные руководители могут быть назначены на другие творческие должности - в частности, на позиции режиссера-постановщика, руководителя творческого отдела или иные соответствующие посты.

    Разъяснение связано с недавними структурными изменениями в государственных театрах страны. В рамках обновления уставов, организационной структуры и штатных расписаний были упразднены должности художественного руководителя, главного режиссера, главного художника и ряд других постов. Вместо них в театрах сформированы новые подразделения - отдел стратегии и коммуникаций, творческий отдел, а также отдел управления артистическим составом.

