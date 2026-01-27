Минкультуры: Худруки гостеатров сохранят возможность профессиональной деятельности

Художественные руководители государственных театров Азербайджана смогут продолжить профессиональную деятельность в рамках обновленной организационной структуры.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В ведомстве пояснили, что по представлению директора театра действующие художественные руководители могут быть назначены на другие творческие должности - в частности, на позиции режиссера-постановщика, руководителя творческого отдела или иные соответствующие посты.

Разъяснение связано с недавними структурными изменениями в государственных театрах страны. В рамках обновления уставов, организационной структуры и штатных расписаний были упразднены должности художественного руководителя, главного режиссера, главного художника и ряд других постов. Вместо них в театрах сформированы новые подразделения - отдел стратегии и коммуникаций, творческий отдел, а также отдел управления артистическим составом.