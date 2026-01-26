Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В гостеатрах Азербайджана упразднены должности худрука и главного режиссера

    Kультурная политика
    • 26 января, 2026
    • 17:22
    В гостеатрах Азербайджана упразднены должности худрука и главного режиссера

    В государственных театрах Азербайджана упразднены должности художественного руководителя, главного режиссера и ряд других аналогичных позиций.

    Согласно информации, полученной Report, данная реорганизация осуществлена на основе обновления уставов, структуры и штатных расписаний государственных театральных учреждений.

    Вместо традиционных руководящих должностей в театрах созданы функциональные отделы по творчеству, организации, финансам и маркетингу.

    Министерство культуры Азербайджана официально подтвердило Report информацию о структурных изменениях.

    театральная реформа художественный руководитель главный режиссер государственные театры Министерство культуры культурная политика
    Dövlət teatrlarında bədii rəhbər və baş rejissor vəzifələri ləğv edilib

    Последние новости

    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    17:35

    В Костанайской области Казахстана с начала 2026 года выявили 60 киберпреступлений

    В регионе
    Лента новостей