В гостеатрах Азербайджана упразднены должности худрука и главного режиссера
Kультурная политика
- 26 января, 2026
- 17:22
В государственных театрах Азербайджана упразднены должности художественного руководителя, главного режиссера и ряд других аналогичных позиций.
Согласно информации, полученной Report, данная реорганизация осуществлена на основе обновления уставов, структуры и штатных расписаний государственных театральных учреждений.
Вместо традиционных руководящих должностей в театрах созданы функциональные отделы по творчеству, организации, финансам и маркетингу.
Министерство культуры Азербайджана официально подтвердило Report информацию о структурных изменениях.
