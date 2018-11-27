В Международном центре мугама выступил известный мексиканский пианист

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Известный мексиканский пианист Хесус Лепе Рико выступил с концертной программой в Международном центре мугама.

Как сообщили Report в Центре, мероприятие было организовано посольством Мексики в Азербайджане и Международным центром мугама.

Выступивший посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини отметил, что целью данного мероприятия является сближение двух стран и народов, их культуры и искусства.

В музыкальном вечере прозвучали произведения всемирных классиков – Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, а также известных мексиканских композиторов.

Отметим, что Хесус Лепе Рико удостоен ряда национальных премий. Он является учредителем и генеральным директором Международного фестиваля фортепиано Папантлы. С 2011-го года является руководителем и преподавателем класса фортепиано Муниципального дома культуры Papantla de Olarte "Lazara Meldiu" штата Веракруз.