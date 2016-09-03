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    В Масаллы состоялось открытие историко-краеведческого музея

    На строительство были выделены средства в размере 2 миллионов манатов

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Масаллы принял участие в открытии историко-краеведческого музея.

    Как сообщает Reportr, глава государства был проинформирован о том, что строительство музея началось в 2014 году и завершилось в июле 2016 года.

    Было сообщено, что для осуществления строительных работ Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 11 сентября 2013 года были выделены средства в размере 2 миллионов манатов. Здесь функционируют 5 экспозиционных залов, фонд и рабочие кабинеты, идеологический центр, художественная галерея.

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие, и ознакомился с музеем.

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