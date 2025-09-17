В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана
- 17 сентября, 2025
- 11:34
В Марнеульском районе Грузии готовится масштабное культурное мероприятие, призванное продемонстрировать богатство музыкальных традиций Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, 18 сентября в Марнеульском доме культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню национальной музыки Азербайджана.
Музыкальный вечер организуется совместными усилиями Центра развития и образования, Союза азербайджанских студентов Грузии и Центра развития и образования SARAL.
В рамках программы будут представлены национальные танцы, а также будет продемонстрирована выставка национальных музыкальных инструментов.
Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия – познакомить широкую аудиторию с богатством азербайджанской национальной музыки и культурным наследием, а также повысить интерес молодежи к этим ценностям.