    В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    • 17 сентября, 2025
    • 11:34
    В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана

    В Марнеульском районе Грузии готовится масштабное культурное мероприятие, призванное продемонстрировать богатство музыкальных традиций Азербайджана.

    Как сообщает грузинское бюро Report, 18 сентября в Марнеульском доме культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню национальной музыки Азербайджана.

    Музыкальный вечер организуется совместными усилиями Центра развития и образования, Союза азербайджанских студентов Грузии и Центра развития и образования SARAL.

    В рамках программы будут представлены национальные танцы, а также будет продемонстрирована выставка национальных музыкальных инструментов.

    Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия – познакомить широкую аудиторию с богатством азербайджанской национальной музыки и культурным наследием, а также повысить интерес молодежи к этим ценностям.

    Marneulidə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunacaq

