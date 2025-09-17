В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана

В Марнеульском районе Грузии готовится масштабное культурное мероприятие, призванное продемонстрировать богатство музыкальных традиций Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, 18 сентября в Марнеульском доме культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню национальной музыки Азербайджана.

Музыкальный вечер организуется совместными усилиями Центра развития и образования, Союза азербайджанских студентов Грузии и Центра развития и образования SARAL.

В рамках программы будут представлены национальные танцы, а также будет продемонстрирована выставка национальных музыкальных инструментов.

Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия – познакомить широкую аудиторию с богатством азербайджанской национальной музыки и культурным наследием, а также повысить интерес молодежи к этим ценностям.