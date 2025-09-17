Marneulidə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 17 sentyabr, 2025
- 11:24
Gürcüstanın Marneuli rayonunda Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunmuş genişmiqyaslı tədbir keçiriləcək.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 18-də saat 15:00-da Marneuli Mədəniyyət Evində baş tutacaq tədbir Azərbaycan Milli Musiqi Gününə həsr olunacaq.
Musiqili gecə "İnkişaf və Təhsil Mərkəzi", GASU – Gürcüstan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi və SARAL İnkişaf və Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşəcək.
Proqram çərçivəsində milli rəqslər təqdim olunacaq, canlı musiqi ifaları səslənəcək, həmçinin milli musiqi alətlərinin sərgisi nümayiş etdiriləcək.
Təşkilatçılar bildiriblər ki, tədbirin əsas məqsədi Azərbaycan milli musiqisinin zənginliyini və mədəni irsini tanıtmaq, gənclərdə bu dəyərlərə marağı artırmaqdır.
