    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    Kультурная политика
    • 25 ноября, 2025
    • 17:07
    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    В рамках празднования Дня города Кяльбаджара организована выставка, отражающая культурное наследие региона и его современную творческую палитру.

    Как передает корреспондент Report из Кяльбаджара, в презентации выставки приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев, сотрудники министерства и представительства, деятели культуры и искусства, а также жители города.

    Были представлены фотопроект Азербайджанского союза фотографов "Кяльбаджар - от объектива к истории", экспозиция "Память" Азербайджанского национального музея ковра, экспозиция "Палитра Кяльбаджара" и мастер-классы, а также экспозиция традиционного ремесленного искусства. Гостям рассказали подробности о представленных экспонатах и фотоработах.

