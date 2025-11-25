В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

В рамках празднования Дня города Кяльбаджара организована выставка, отражающая культурное наследие региона и его современную творческую палитру.

Как передает корреспондент Report из Кяльбаджара, в презентации выставки приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев, сотрудники министерства и представительства, деятели культуры и искусства, а также жители города.

Были представлены фотопроект Азербайджанского союза фотографов "Кяльбаджар - от объектива к истории", экспозиция "Память" Азербайджанского национального музея ковра, экспозиция "Палитра Кяльбаджара" и мастер-классы, а также экспозиция традиционного ремесленного искусства. Гостям рассказали подробности о представленных экспонатах и фотоработах.