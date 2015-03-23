​В Калифорнии отметили праздник Новруз - ФОТО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская община американского штата Калифорния провела торжественное мероприятие по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на мероприятии приняли участие известные представители общественности США и Калифорнии.

Выступивший на открытии мероприятия генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев отметил, что праздник Новруз является предвестником не только весны, но и мира, дружбы и добрососедства. Обращаясь к участвующим на мероприятии азербайджанцам, генеральный консул подчеркнул, что миллионы азербайджанцев во всем мире имеют только одно независимое государство: "Поэтому независимо от места проживания важна сплоченность всех азербайджанцев вокруг нашего государства, их вклад в развитие родины".

Председатель Комитета по внешним связям Палаты представителей США, конгрессмен Эд Ройс поздравил азербайджанскую общину с праздником. Коснувшись своего визита в нашу страну в 2014 году, он подчеркнул, что Азербайджан ждет блестящее будущее и в ближайшие годы азербайджанский народ достигнет еще больших успехов.

На мероприятии также приняли участие мэр города Ирвайн Калифорнии Стивен Чой, мэр города Фаунтин-Вэлли Стив Нейгл и другие лица.

Мероприятие продолжилось банкетом и художественной частью.