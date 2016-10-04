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    В Калифорнии cостоялась премьера "Лейли и Меджнун"

    The New York Times посвятил статью этому событию

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Калифорнии состоялась премьера "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли.

    Как сообщает Report со ссылкой на New York Times, концерт состоялся в зале Зеллербах города Беркли.

    Постановка, дизайн сцены и костюмы для актеров были созданы американскими деятелями культуры.

    В постановке приняли участие танцевальная группа Марка Мориса, которая представила американскому зрителю историю любви Лейли и Меджнуна под музыкальное сопровождение, представляющее собой синтез азербайджанских национальных и западных музыкальных инструментов. Роли Лейли и Меджнуна в балете исполнили Фаргана Гасымова и Алим Гасымов.

    Премьера вызвала большой интерес у зрителей к Азербайджану, и, в частности, к произведениям Узеира Гаджибейли.

    "С удовольствием посмотрев два представления, я с нетерпением хотел бы возобновить мое знакомство с азербайджанской музыкой в целом и оперой Гаджибейли в частности. Хореография Морриса разбирает и перерабатывает эту поэтическую легенду с шармом и вкусом", - отмечается в статье Аластара Маколей (Alastair Macaulay), опубликованной в The New York Times.

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