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    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран

    Kультурная политика
    • 20 сентября, 2026
    • 16:57
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран

    В Ханкенди по инициативе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) состоялись симпозиум изобразительного искусства и выставка с участием художниц из ряда тюркских стран.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Согласно информации, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, начальник отдела международных связей Министерства культуры Фаррух Джумаев и другие.

    Гости сначала ознакомились с экспонатами выставки, в которых нашли отражение природа и городские пейзажи Карабаха, его историко-культурное наследие, а также проводимые в регионе строительно-восстановительные работы. В рамках симпозиума, проходившего в течение пяти дней, деятельницы изобразительного искусства тюркских стран близко ознакомились с богатой историей, культурой, природой и современным обликом региона, отразив впечатления в своих картинах.

    Целями мероприятия являются объединение художниц тюркского мира на единой платформе, укрепление культурных связей и творческого сотрудничества между тюркскими странами, создание возможностей для обмена опытом и идеями в области изобразительного искусства.

    Выставка была организована в Ханкендинском культурном центре. В продолжение мероприятия гостям были представлены различные сценические постановки в исполнении труппы Лянкяранского государственного драматического театра.

    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран
    В Ханкенди состоялись симпозиум и выставка работ художниц из тюркских стран

    Султан Раев Сабухи Гахраманов Художественная выставка Восстановление Карабаха Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Министерство культуры Азербайджана Ханкенди
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