О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии пропагандируется азербайджанское ашугское искусство

В Грузии пропагандируется азербайджанское ашугское искусство Несмотря на разницу в манере игры на сазе турецких и азербайджанских ашугов, их сердца бьются в унисон
Kультурная политика
25 мая 2021 г. 11:40
В Грузии пропагандируется азербайджанское ашугское искусство

"Следы богатой культуры Азербайджана есть и в Турции. Если сегодня в Карсе живет ашугское искусство, то в этом большую роль играют азербайджанцы-выходцы из Грузии".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, выступая на творческом вечере ашуга Наргили Мехтиевой в Тбилиси.

По словам посла, несмотря на разницу в манере игры на сазе турецких и азербайджанских ашугов, разницу в звучании, их сердца бьются в унисон.

Ф.Язган отметила, что Н.Мехтиева пропагандирует ашугское искусство не только в Грузии, но и в Азербайджане, Турции и других странах.

Посол выступила с предложением организовать концерт учеников Н.Мехтиевой после пандемии в саду посольства Турции. На мероприятие будет приглашена талантливая азербайджанская молодежь.

На мероприятии был представлен документальный фильм "Я прошла трудный путь", повествующий о жизни и творчестве Н.Мехтиевой, а также клип с участием ее 8-летней ученицы Марьям Байрамовой. Целью создания экранизаций является пропаганда ашугского искусства, приобщение к нему детей и молодежи, воспитание у подростков интереса к искусству, науке и образованию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycan aşıq sənəti təbliğ olunur

Другие новости из категории

Народной артистке Гамиде Омаровой поручена новая должность
Народной артистке Гамиде Омаровой поручена новая должность
24 мая 2021 г. 18:46
Министр: Мы хотим превратить освобожденные земли в пространства культуры и туризма
Министр: Мы хотим превратить освобожденные земли в пространства культуры и туризма
24 мая 2021 г. 13:56
Анар Керимов: Таир Салахов в мире представлял Азербайджан на высоком уровне
Анар Керимов: Таир Салахов в мире представлял Азербайджан на высоком уровне
24 мая 2021 г. 13:49
Народный художник Таир Салахов похоронен на I Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО 
ФотоНародный художник Таир Салахов похоронен на I Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО 
24 мая 2021 г. 13:00
Сегодня народному артисту Фуаду Поладову исполнилось бы 73 года
Сегодня народному артисту Фуаду Поладову исполнилось бы 73 года
24 мая 2021 г. 11:17
Зарифа Салахова: Похороны Таира Салахова состоятся 24 мая
Зарифа Салахова: Похороны Таира Салахова состоятся 24 мая
22 мая 2021 г. 10:06
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Таира Салахова
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Таира Салахова
21 мая 2021 г. 23:32
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
21 мая 2021 г. 23:01
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове
21 мая 2021 г. 19:49
Министр: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО
Министр: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО
21 мая 2021 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi