В Грузии пропагандируется азербайджанское ашугское искусство

Несмотря на разницу в манере игры на сазе турецких и азербайджанских ашугов, их сердца бьются в унисон

"Следы богатой культуры Азербайджана есть и в Турции. Если сегодня в Карсе живет ашугское искусство, то в этом большую роль играют азербайджанцы-выходцы из Грузии".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, выступая на творческом вечере ашуга Наргили Мехтиевой в Тбилиси.

По словам посла, несмотря на разницу в манере игры на сазе турецких и азербайджанских ашугов, разницу в звучании, их сердца бьются в унисон.

Ф.Язган отметила, что Н.Мехтиева пропагандирует ашугское искусство не только в Грузии, но и в Азербайджане, Турции и других странах.

Посол выступила с предложением организовать концерт учеников Н.Мехтиевой после пандемии в саду посольства Турции. На мероприятие будет приглашена талантливая азербайджанская молодежь.

На мероприятии был представлен документальный фильм "Я прошла трудный путь", повествующий о жизни и творчестве Н.Мехтиевой, а также клип с участием ее 8-летней ученицы Марьям Байрамовой. Целью создания экранизаций является пропаганда ашугского искусства, приобщение к нему детей и молодежи, воспитание у подростков интереса к искусству, науке и образованию.