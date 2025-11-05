Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Во Франции обсудили роль Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути

    Kультурная политика
    • 05 ноября, 2025
    • 14:22
    Во Франции обсудили роль Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути

    Во французском городе Сен-Кантен-Валле-де-Шеврез организация Rotary Club Epicure провела мероприятие на тему "Роль Азербайджана на Шелковом пути".

    Как сообщает европейское бюро Report, встреча состоялась в рамках благотворительного вечера "Искусство и вино". С докладом выступила генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева, рассказавшая о значении Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути.

    Она подчеркнула, что выгодное географическое положение страны исторически сделало Азербайджан естественным мостом между Азией и Европой. В древности такие города, как Баку, Гянджа, Нахчыван и Шеки, были важными центрами торговли, культуры и науки. Сегодня стратегическую роль Азербайджана усиливают проекты Среднего коридора, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и Бакинский международный морской порт в Аляте.

    В культурной части вечера прошла дегустация азербайджанских вин. С благотворительной целью на аукцион была выставлена книга об азербайджанской кухне, подготовленная Фондом Гейдара Алиева, а вырученные средства направлены на социальные проекты клуба.

    Президент Rotary Club Epicure Энох Дагба отметил, что представленные сведения о богатой истории, культуре и современном развитии Азербайджана вызвали большой интерес у участников мероприятия.

    Шелковый путь Франция Rotary Club Средний коридор Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    Fransada Azərbaycanın qədim və müasir İpək Yolunda rolu müzakirə olunub
    Фото
    Azerbaijan's role on ancient and modern Silk Road discussed in France

    Последние новости

    15:03

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 1,6% в первые 10 месяцев

    Финансы
    15:02

    ОЭС готовится сформировать углеродный рынок для стран-членов

    Энергетика
    14:59

    Во Франции водитель совершил умышленный наезд на граждан, пострадали 10 человек

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане выросли поступления по социальным и медицинским страховым взносам

    Финансы
    14:52

    Украина получила статус "Расширенного партнерства" с JEF

    Другие страны
    14:50

    ЕС хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск

    Другие страны
    14:34

    ЕК подготовила транспортный пакет по развитию желдорог и альтернативного топлива до 2040 года

    Другие страны
    14:30

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    14:30
    Фото

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    Лента новостей