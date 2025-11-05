Во Франции обсудили роль Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути

Во французском городе Сен-Кантен-Валле-де-Шеврез организация Rotary Club Epicure провела мероприятие на тему "Роль Азербайджана на Шелковом пути".

Как сообщает европейское бюро Report, встреча состоялась в рамках благотворительного вечера "Искусство и вино". С докладом выступила генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева, рассказавшая о значении Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути.

Она подчеркнула, что выгодное географическое положение страны исторически сделало Азербайджан естественным мостом между Азией и Европой. В древности такие города, как Баку, Гянджа, Нахчыван и Шеки, были важными центрами торговли, культуры и науки. Сегодня стратегическую роль Азербайджана усиливают проекты Среднего коридора, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и Бакинский международный морской порт в Аляте.

В культурной части вечера прошла дегустация азербайджанских вин. С благотворительной целью на аукцион была выставлена книга об азербайджанской кухне, подготовленная Фондом Гейдара Алиева, а вырученные средства направлены на социальные проекты клуба.

Президент Rotary Club Epicure Энох Дагба отметил, что представленные сведения о богатой истории, культуре и современном развитии Азербайджана вызвали большой интерес у участников мероприятия.