В этом году национальные библиотеки Азербайджана и Ирана заключат Меморандум о взаимопонимании

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Принято решение о подготовке до предстоящей в этом году в Баку Международной выставки-ярмарки Меморандума о взаимопонимании между Национальной библиотекой Ирана и Национальной библиотекой Азербайджана.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, решение по этому поводу было принято на встрече находящегося в Тегеране в рамках Дней азербайджанской культуры министра культуры и туризма Абульфаса Гараева с вице-президентом Ирана, гендиректором Национального библиотечного и архивного управления Ашраф Буруджерди.

Выступивший на встрече министр заявил, что книги являются средством, передающим в будущее историю, национальные ценности и традиции каждого народа. На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается более 3 тыс. библиотек, которыми пользуются не только люди науки, но и студенты и люди других профессий.

Существуют не только библиотеки министерства культуры и туризма Азербайджана, но и библиотеки Национальной академии наук, министерств, вузов и ссузов. Для развития библиотек реализуется государственная программа, согласно которой в библиотеках приступили к реализации новых технологий.

По словам А.Гараева, 2017 год объявлен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Годом исламской солидарности". В связи с этим к изданию подготавливается ряд книг, с помощью которых азербайджанское государство в очередной раз пропагандирует, что Ислам является миролюбивой религией.

Затем А.Гараев проинформировал о реализуемых по случаю проводимых в Иране Дней азербайджанской культуры программах в городах Тегеран и Исфахан.

Вице-президент Ирана, гендиректор Национального библиотечного и архивного управления госпожа Ашраф Буруджерди заявила, что каждый приезжающий из Азербайджана гость для них очень дорог.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества национальных библиотек обеих стран, вопросы проведения совместных книжных выставок.

Здесь также присутствовал посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов.