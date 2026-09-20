В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища

В ходе археологических раскопок в древнем поселении Худутепе в селе Чямянли Джалилабадского района обнаружены кострища.

Об этом корреспонденту муганского бюро Report рассказал руководитель Муганской археологической экспедиции бронзового - раннего железного века, доцент Анар Агаларзаде.

По его словам, во время раскопок, проводимых в многослойном древнем поселении Худутепе, были обнаружены глиняные кострища и их остатки.

Предполагается, что эти сооружения диаметром 40-45 сантиметров использовались во время приготовления пищи.

Археолог уточнил, что в результате длительного использования кострищ внутри образовался тонкий слой золы. Предполагается, что эти находки применялись в быту в эпоху поздней бронзы - раннего железного века.

Раскопки в поселении продолжаются.