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    В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища

    Kультурная политика
    • 20 сентября, 2026
    • 21:31
    В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища

    В ходе археологических раскопок в древнем поселении Худутепе в селе Чямянли Джалилабадского района обнаружены кострища.

    Об этом корреспонденту муганского бюро Report рассказал руководитель Муганской археологической экспедиции бронзового - раннего железного века, доцент Анар Агаларзаде.

    По его словам, во время раскопок, проводимых в многослойном древнем поселении Худутепе, были обнаружены глиняные кострища и их остатки.

    Предполагается, что эти сооружения диаметром 40-45 сантиметров использовались во время приготовления пищи.

    Археолог уточнил, что в результате длительного использования кострищ внутри образовался тонкий слой золы. Предполагается, что эти находки применялись в быту в эпоху поздней бронзы - раннего железного века.

    Раскопки в поселении продолжаются.

    В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища
    В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища
    Археологические раскопки Джалилабад
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    Xudutəpə qədim yaşayış məskənində ocaq qurğuları aşkarlanıb

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