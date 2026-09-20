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    Xudutəpə qədim yaşayış məskənində ocaq qurğuları aşkarlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 20 sentyabr, 2026
    • 20:09
    Xudutəpə qədim yaşayış məskənində ocaq qurğuları aşkarlanıb

    Cəlilabad rayonunun Çəmənli kəndi ərazisində yerləşən Xudutəpə yaşayış məskənində arxeoloji qazıntı işləri aparılır.

    Muğan tunc-ilk dəmir dövrü arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri, dosent Anar Ağalarzadənin "Report"un Muğan bürosuna verdiyi məlumata görə, Xudutəpə çoxtəbəqəli qədim yaşayış məskənində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı gildən hazırlanmış ocaq qurğuları və onların qalıqları aşkar edilib.

    Diametri 40-45 santimetr olan bu qurğuların yemək bişirilməsi məqsədilə istifadə edildiyi ehtimal olunur.

    Onun sözlərinə görə, uzunmüddətli oddan istifadə nəticəsində ocaqların daxilində narın kül təbəqəsi əmələ gəlib. Bu tapıntıların son tunc – ilk dəmir dövründə istifadə edildiyi ehtimal edilir. Hazırda qazıntı işləri davam etdirilir.

    Xudutəpə qədim yaşayış məskənində ocaq qurğuları aşkarlanıb
    Xudutəpə qədim yaşayış məskənində ocaq qurğuları aşkarlanıb
    Qədim əşya Cəlilabad
    Foto
    В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища

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