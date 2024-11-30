В Доме Азербайджана в Праге будут обучать азербайджанским национальным танцам

В Доме Азербайджана в Праге в рамках проекта "Танцевальная мастерская" под руководством хореографа Ленай Сеидали-заде начинается обучение азербайджанским национальным танцам для детей старше 8 лет.

В Доме Азербайджана в Праге в рамках проекта "Танцевальная мастерская" под руководством хореографа Ленай Сеидали-заде начинается обучение азербайджанским национальным танцам для детей старше 8 лет.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Основной целью организации занятий является популяризация азербайджанских национальных танцев и музыки за пределами страны.

Уроки будут вести профессиональные педагоги и хореографы из Баку.

Регистрация продлится до 5 декабря. Первый урок состоится 8 декабря. Общая стоимость двухмесячного обучения (8 уроков) составляет 1200 крон.