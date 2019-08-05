​В "CinemaPlus" прошёл День Национального Кино

Кинотеатр премиум класса "Cinema Plus Amburan Mall" отметил День Национального Кино.

Как сообщает Report, на мероприятии в честь Отечественного кинематографа был представлен фильм «Прощай, Шмидт!» («Əlvida, Şmidt!»).

Фильм снят в жанре трагикомедии по заказу министерства культуры Азербайджана в студии «Mozalan»и первого научно-популярного издательства «YOL».

В этот вечер гостями кинотеатра были творческая команда фильма, актёры, режиссёры, представители СМИ и блоггеры.

Режиссер и продюсер фильма Али-Саттар Гулиев. Автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор–Надир Мехтиев, второй режиссер–Акиф Рустамов, художник– Азиз Мамедов, композитор - ИсфарСарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Казимова.

Главные роли играют Заслуженный артист Расим Джафаров, актёр Азер Айдемир и актриса Тбилисского Государственного Академического Русского Драматического Театра Мариам Кития.

В ролях - Народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, Заслуженная артистка Земфира Садыгова, актриса Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

Сюжет фильма рассказывает о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма, который снимается в жанре трагикомедии, происходят в Гёйгёле (ранее - Еленендорф).

Поддержку в организации мероприятия оказали: Cinema Distribution, Cinemazadeh,Lunchefcatering MMC, пиво Xırdalan и Şeh su.

Долгожданная трагикомедия будет в прокате с сентября.

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