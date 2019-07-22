В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие"

В Центре Гейдара Алиева ожидается открытие выставки "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие".

Как сообщили Report из Центра, в настоящее время ведутся последние подготовительные работы, и вскоре посетителям будет представлен очередной уникальный проект.

В экспозиции будет представлено более 170 музыкальных инструментов различных стран мира, относящихся в XVIII-XX вв.

На выставке будут представлены азербайджанские, албанские, болгарские, китайские, дагестанские, афганские, алжирские, грузинские, индийские, индонезийские, иракские, иранские, кипрские, казахские, киргизские, ливийские, венгерские, македонские, марокканские, египетские, монгольские, узбекские, пакистанские, румынские, сербские, сирийские, таджикские, турецкие, йеменские и греческие музыкальные инструменты. Экспонаты выставки будут олицетворять схожесть и разнообразие музыкальных инструментов. По принципу схожести и разнообразия экспозиция будет разделена на секции.