В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие фестиваля ART Weekend

В Центре Гейдара Алиева 31 октября состоялось официальное открытие фестиваля ART Weekend. Стартовавший в нашей столице при организации Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA при поддержке Министерства культуры Азербайджана ART Weekend объединил деятелей искусства и культуры, а также кураторов из ряда стран.

Как сообщает Report, в официальном открытии приняли участие инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева, помощник президента Азербайджанп, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, министр культуры Адиль Керимли и другие гости.

В дни фестиваля организуются выставки, встречи и перфомансы в различных выставочных залах, музеях, учебных заведениях и отдельных историко-культурных объектах столицы. На открытии фестиваля в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация выставки "Мои моря, мои океаны" и выставки (My Seas, My Oceans), а также экспозиции "Торжество художественной формы" (The Triumph of Form), на которой представлены работы известного колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро.

На открытии фестиваля гости также посмотрели танцевальное представление, подготовленное компанией DanceAbility Azerbaijan. Цель инклюзивной компании перформанса DanceAbility Azerbaijan - внести вклад в развитие инклюзивного общества посредством мастер-классов, программ повышения квалификации учителей, танцевальных и других выступлений, проводимых совместно людьми с ограниченными возможностями и без них.

Выступая на открытии фестиваля искусств, помощник президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в настоящее время в Азербайджане, в частности в Баку, проводятся очень престижные мероприятия. Впервые именно по инициативе Лейлы Алиевой в Баку проводится большой Art Weekend. А. Алакбаров отметил, что в рамках фестиваля в столице запланировано проведение около 40 арт-мероприятий: "Очень отрадно, что сегодня здесь собрались ценители искусства. Приветствую гостей из разных стран мира, приехавших в Баку. Пользуясь случаем, приглашаем жителей Баку и наших гостей посмотреть эти замечательные мероприятия. В настоящее время в Центре Гейдара Алиева проходят традиционные выставки, концерты и конференции. Сегодня здесь экспонируются работы известного колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро".

Куратор выставки "Торжество художественной формы", дочь Фернандо Ботеро Лина Ботеро отметила, что суть творчества ее отца связана с параллельным развитием живописи и скульптуры: "С одной стороны, он занимался живописью, а с другой - создавал скульптуры, придавая формы силой своих пальцев. Сегодня его монументальные скульптуры экспонируются во многих крупных городах мира. Его работы выставлялись в самых известных местах - на Елисейских полях в Париже и на Парк-авеню в Нью-Йорке. В прошлом году в историческом центре Рима открылась его очередная выставка скульптур".

Лина Ботеро подчеркнула, что представленные на выставке произведения отражают самобытный творческий стиль Фернандо Ботеро - простой по форме, но глубокий по содержанию.

Председатель Союза художников Азербайджана, Народный художник Фархад Халилов отметил, что азербайджанские художники всегда проявляли большой интерес к искусству Латинской Америки: "Наши мастера с глубоким интересом относились как к изобразительному искусству, так и к литературе и музыке Латинской Америки. Многие из наших художников черпали вдохновение в творчестве латиноамериканских мастеров".

Затем состоялось знакомство с выставкой "Торжество художественной формы", на которой экспонируются произведения Фернандо Ботеро.

Колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро, изображая людей, животных и различные фигуры в преувеличенно крупных формах, создал свой неповторимый стиль - "Ботеризмо". На персональной выставке художника "Торжество художественной формы", представленной в Центре Гейдара Алиева, выставлено более 100 его известных работ.

Экспонируемые произведения охватывают 70-летний творческий путь колумбийского художника. Работы автора отличаются яркостью и жизнеутверждающим духом. В целом Фернандо Ботеро создал свыше 3 тыс. живописных полотен и более 200 скульптурных произведений.

Фернандо Ботеро сумел завоевать внимание широкой аудитории по всему миру.

Художник, чьи выставки проходили в музеях более чем в 30 странах и собрали миллионы зрителей, покинул Колумбию в возрасте 20 лет. Однако Родина всегда оставалась для него главным источником вдохновения. Называя себя "самым колумбийским из колумбийцев", Ботеро обращается в своих работах к темам детских воспоминаний - жизни Латинской Америки, натюрмортам, корриде. Тем самым, он сумел объединить универсальный дух итальянского Ренессанса с жизненной энергией Латинской Америки.

Основная тема выставки "Мои моря, мои океаны", представленной в Центре Гейдара Алиева, напрямую связана с проектом Art Weekend. В качестве главного символа фестиваля выбрана вода - как знак устойчивости, обновления и общей памяти.

Главная цель выставки - призыв к сохранению водных ресурсов. Она подчеркивает важность защиты водных источников - одного из самых жизненно необходимых богатств планеты - в эпоху изменения климата, глобального потепления и уязвимых экосистем.

Дебютно представленная в Женеве в 2022 году, выставка заложила основу глобального диалога о защите водных экосистем. В Баку она проводится впервые.

На выставке представлены произведения современных художников, отражающие ряд глобальных проблем - от загрязнения и чрезмерного вылова рыбы до утраты биологического разнообразия.

В этих работах вода изображается как источник жизни, обновления и воображения. Художники и скульпторы, мультимедийные и многоплановые мастера обращаются к темам воды, изменения климата, устойчивого развития и морского биоразнообразия, призывая с помощью искусства к сохранению наших морей, океанов и общего будущего.

Экологическая система водных ресурсов, морей и океанов, составляющих более 70 процентов поверхности Земли, подвергается все большему негативному воздействию. Выставка посылает миру месседж о необходимости снижения и предотвращения этого воздействия посредством искусства, а также повышении внимания к глобальным проблемам в целом.

Итальянский скульптор Джузеппе Карта рассказал журналистам, что Art Weekend - это мероприятие международного уровня, которое проходит в разных частях города. Он отметил, что сегодня открывается выставка Фернандо Ботеро, одного из величайших скульпторов XX века: "Я думаю, что многие до сих пор не знакомы с его творчеством и эта экспозиция станет для них интересным открытием".

По словам арт-советника и куратора Виолы Райкхель, она очень гордится пребыванием в Азербайджане: "Мы проводим очень интересные выходные. Я была совершенно поражена, увидев здесь, в Центре Гейдара Алиева столько необычных произведений искусства".

Издатель из Нью-Йорка Сэм Морис поделился, что это его первый визит в Азербайджан. Он сказал, что в Баку великолепная архитектура, вкусные блюда и богатая культура: "Я считаю, что необходимо использовать искусство как платформу для распространения важных посланий по всему миру. Переработка отходов, низкий углеродный след и бережное отношение к океанской жизни могут внести огромный вклад в сохранение чистоты океанов".

Искусствовед и куратор Зельфира Тегулова отметила, что открытие выставки Фернандо Ботеро, одного из самых выдающихся художников XX века, совпало с Art Weekend в Баку: "Его творчество привлекает всех, поскольку несет в себе огромную позитивную энергетику, связано как с национальными колумбийскими традициями, так и мексиканской школой муралистов. В то же время, оно отражает глубокое знание европейского классического искусства. Ботеро уникальным образом сочетает в себе все эти влияния. Для нас большая радость организовать такое художественное событие в Баку".

Отметим, что фестиваль ART Weekend, который впервые проходит в нашей столице, продлится до 2 ноября.