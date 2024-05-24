В Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Линии невидимого"

23 мая в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка итальянского скульптора Джанфранко Меджато.

23 мая в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка итальянского скульптора Джанфранко Меджато.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке "Линии невидимого", которая продлится до 26 октября, представлены до 40 работ скульптора.

Перед церемонией открытия выставки Джанфранко Меджато сказал журналистам, что испытывает чувство удовлетворения от того, что его произведения представлены в Центре Гейдара Алиева. Он отметил, что это пространство олицетворяет для него бесконечность. Скульптор сказал, что некоторые произведения созданы им благодаря вдохновению, полученному от здания центра.

"Экспозиция моих произведений именно в этом пространстве является стимулом для меня. Хотел бы также отметить, что 19 из работ впервые представлены общественности", - сказал он.

Меджато отметил, что в отличие от Европы, Азербайджан сохраняет свои национально-духовные ценности и так будет всегда.

Некоторые из произведений скульптор создал специально для выставки в Баку. Среди них - "Прорастание" ("Germination"), "Квантовое дыхание" ("Quantum Breath"), "Мистраль" ("Mistral"), "Наука и знание" ("Science and Knowledge"), "Пробуждение" ("Awakening"), "Сотворение" ("Creation") и другие вызовут большой интерес у посетителей.

Экспозиция будет развернута в парковой зоне Центра, фойе и выставочном зале. Скульптура под названием "Прорастание" ("Germination") высотой 6 метров, которая будет расположена перед Центром, имеет особое значение. Она передает идею того, что "Все мы - листья одного дерева, клетки одного организма, части одного существа. Пока человечество не примет эти концепции единства и братства для устранения двойственного подхода, не будет ни мира, ни уважения к окружающей среде, которой мы принадлежим".

Открывший мероприятие помощник президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров довел до внимания, что на протяжении многих лет в центре экспонировались произведения многих скульпторов. Он выразил уверенность в том, что нынешняя выставка вызовет большой интерес посетителей. Он выразил признательность всем, кто вложил труд в создание выставки, в частности за чуткое отношение к этому господина Меджато.

Народный художник Фархад Халилов отметил, что выставка создала уникальное единство со зданием центра. "Произнося слово Италия, возникает теплое чувство прекрасного. Считаю, что нас объединяют общие чувства", - сказал он.

Член Совета директоров Археологического парка Колизея в столице Италии Риме Альберто Самона отметил, что при знакомстве с произведениями словно налаживается связь с невидимым. "Появляется возможность, преодолев все границы, ощутить саму материю. Если учесть, что материя сама по себе является понятием, заключающим в себе энергию, то мы приходим от многосторонности к единому. Естественно, что это происходит именно в Баку. Если обратить внимание на историю города, посмотреть на его название, то можно увидеть, что это - понятие, связывающее нас со Вселенной. Все это ощущается в ветре, который здесь дует, в каждом дыхании. А это, по сути, особенность идеи Творца. В работе Джанфранко невидимое превращается в видимое. Энергия, дух принимают форму материи. Таким образом, перед нами открываются новые возможности. Все мы получаем возможность собраться в одном месте", - сказал А.Самона.

Итальянский скульптор Джанфранко Меджато в свою очередь отметил: "Считаю, что любой скульптор, побывавший в столь значимом центре, должен выступать с позиции человеколюбия. Посещая те или иные пространства для организации выставки, я размышляю над тем, в каком месте данного пространства будут представлены мои работы и в какой форме наблюдатели установят с ними связь. Размещение всех этих произведений в соответствующих местах грандиозного центра было для нас важнейшей задачей. Думаю, что мы успешно справились с этим".

Джанфранко Меджато родился в 1963 году в Венеции, на родине Международной художественной выставки - Биеннале, которая считается мировой платформой в области современного искусства. Здесь же он учился скульптуре в Государственном институте искусств. Меджато начал выставлять свои работы с 16 лет. Он придает своим скульптурам такую структуру, что эти произведения олицетворяют извилистый путь человека, стремящегося постичь себя и свой богатый внутренний мир.

Помимо родной Италии, работы скульптора выставлялись в США, Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Китае, Дании, Франции, Индии, Швейцарии, Испании, Кувейте, Монако, Нидерландах, Португалии, России, Сингапуре, Украине и в других странах. Его скульптуры украшают знаковые места разных стран.

Произведения Джанфранко Меджато также используются в сценических постановках. Декорации к опере Бизе "Кармен", некогда поставленной в археологическом парке Сколациум в Италии, были созданы из скульптур, автором которых был Джанфранко Меджато. Скульптор был удостоен премии ICOMOS/ЮНЕСКО за умелое сочетание в своих скульптурных инсталляциях древности и современности, обладающих великолепной исполнительской силой и эстетической ценностью.