В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Заповедник моды"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева 4 июня в представлении Фонда Александра Васильева откроется выставка "Заповедник моды".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Центра Гейдара Алиева, выставка отражает единство природы и моды. Исходя из этого, предпочтение в общем убранстве выставочного зала отдано богатым элементами природы декорациям и музыкальному фону.

В экспозиции будут демонстрироваться до 400 экспонатов, относящихся к 18-21 векам - одежда и аксессуары, в том числе обувь, сумки, шляпы, ювелирные украшения и др.

Выставка, объединяющая в едином пространстве природу, историю и моду, состоит из нескольких секций.

Здесь будут представлены образцы моды, созданные под вдохновением таких тем природы, как джунгли и саванна, море и растения и т.д.

В экспозиции будут показаны экспонаты Paco Rabanne, Christian Dior, Elsa Schiaparelli, Lanvin, Givenchy, Thierry Mugler и других известных брендов.

Выставка продлится до 2 декабря.

Напомним, что это вторая выставка, представленная Фондом Александра Васильева в Центре Гейдара Алиева. Предыдущая выставка «Модернизм и мода» прошла с 5 октября 2017 года по 29 апреля 2018 года и включала образцы одежды и аксессуары 1960-х годов прошлого века.