 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Центре Гейдара Алиева откроется выставка скульптора из Великобритании

    Выставка продлится до 15 июля следующего года

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева откроется выставка скульптора из Великобритании Ричарда Дикона под названием "С другой стороны" (On the Other Side).

    Как сообщили Report в центре, на экспозиции, которая откроется 18 декабря, будут выставлены до 50 произведений автора. 

    На выставке будут представлены как монументальные произведения из дерева, металла, керамики, так и относительно маленькие произведения, а также органические образцы и точно обработанные конструкции.

    Отметим, что выставка продлится до 15 июля следующего года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi