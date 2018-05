Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева откроется выставка скульптора из Великобритании Ричарда Дикона под названием "С другой стороны" (On the Other Side).

Как сообщили Report в центре, на экспозиции, которая откроется 18 декабря, будут выставлены до 50 произведений автора.

На выставке будут представлены как монументальные произведения из дерева, металла, керамики, так и относительно маленькие произведения, а также органические образцы и точно обработанные конструкции.

Отметим, что выставка продлится до 15 июля следующего года.