​В Белом доме отметили "Новруз Байрамы"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Восточной комнате Белого дома прошло мероприятие, посвященное "Новруз Байрамы".

Как сообщает Report, на мероприятии принимала участие и супруга президента США Мишель Обама. Она поприветствовала представителей стран, отмечающих этот праздник: "Америка является страной различных традиций и обычаев. Это делает Америку Америкой. Новруз тоже находится среди таких обычаев. Этот праздник проводится уже более 3 тыс. лет. В то же время, общины, проживающие в Америке тоже отмечают этот праздник. Он предвещает наступление весны и пробуждение природы. Я очень рада участию в праздновании "Новруз Байрамы".

На празднике выступили танцевальная группа "Шелковый путь" ("Silk road Dance Company"), а также фольклорные группы ряда стран, где отмечается этот праздник.