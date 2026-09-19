Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира

    Kультурная политика
    • 19 сентября, 2026
    • 16:49
    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира

    В рамках первого съезда Союза композиторов тюркского мира представители ведущих музыкальных организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии заявили об учреждении Turkic Union of Composers (TUC) – Союза композиторов тюркского мира.

    Как сообщает Report, стороны подписали Бакинскую декларацию, которая заложила основу постоянного профессионального сотрудничества между композиторами, музыковедами, консерваториями, музыкальными академиями и творческими союзами тюркских стран.

    Таким образом, впервые сотрудничество между композиторами тюркских стран обрело единую институциональную основу и долгосрочную международную платформу.

    Создание TUC именно в Азербайджане, подарившем мировой культуре Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других гениальных композиторов, обладающем богатыми музыкальными традициями, несет особое символическое значение.

    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира
    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира
    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира
    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира
    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира
    В Баку учрежден Союз композиторов тюркского мира
    Союз композиторов тюркского мира Организация тюркских государств (ОТГ)
    Фото
    I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı çərçivəsində "Turkic Union of Composers" təsis edilib
    Фото
    Turkic Union of Composers established in Baku

    Последние новости

    21:14

    Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва

    Другие страны
    21:02

    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    20:55

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    20:42

    Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:32
    Фото

    В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:32
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    20:16

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    20:07

    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    20:05

    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей