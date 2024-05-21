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Состоялась презентация культурного наследия Латвии в Азербайджане

Состоялась презентация культурного наследия Латвии в Азербайджане Сегодня в Баку состоялась презентация культурного наследия Латвии в Азербайджане "Орнаменты сквозь культуры", посвященная 150-летию художника по текстилю Юлия Страуме.
Kультурная политика
21 мая 2024 г. 17:28
Состоялась презентация культурного наследия Латвии в Азербайджане

21 мая в Баку состоялась презентация культурного наследия Латвии в Азербайджане "Орнаменты сквозь культуры", посвященная 150-летию художника по текстилю Юлия Страуме.

Как передает Report, в мероприятии приняла участие спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"За последние годы взаимоотношения между двумя странами в различных сферах радуют всех. Юлий Страуме оставил после себя огромное культурное наследие, которое, к нашему счастью, можно найти не только в Латвии, но и в Азербайджане",- сказал исполнительный директор Национального музея истории Азербайджана Фархад Джаббаров на открытии мероприятия.

В ходе презентации был показан видеоролик про жизнь и творчество Ю.Страуме, подготовленный исследователем в области истории и архитектуры Баку Фуадом Ахундовым.

Юлий Страуме - мастер прикладного искусства. Во время своих научных экспедиций в горные селения Кавказа он уделял особое внимание орнаментам на тканях и изучению традиций ткачества, а также сохранению местного культурного наследия. В 1908-1911 годах Страуме также преподавал рисование в художественном училище в Шуше.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan holds presentation of Latvian cultural heritage
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Latviyanın mədəni irsinin təqdimatı olub

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