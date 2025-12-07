Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку состоялась премьера фильма "Проповедь пустоте"

    Kультурная политика
    • 07 декабря, 2025
    • 12:49
    В Баку 6 декабря состоялась местная премьера фильма "Проповедь пустоте", получившего поддержку Агентства кино Азербайджана (ARKA) при Министерстве культуры.

    Как сообщили Report в Минкультуры, мероприятие состоялось на "Фестивале культуры ОИС: Творческая неделя Баку – 2025" в рамках международной кинопрограммы Baku Cinema Breeze.

    На открытии мероприятия режиссер фильма Хилал Байдаров подробно рассказал о сюжетной линии, творческой концепции и съемочном процессе киноленты, а также опыте участия в международных фестивалях. Он подчеркнул, что показ фильма "Проповедь пустоте" на таких престижных международных кинофестивалях, как Венецианский, Токийский и Каирский, внес важный вклад в признание азербайджанского кино на глобальном уровне. Режиссер также выразил благодарность ARKA за поддержку в создании фильма.

    Ранее фильм "Проповедь пустоте" был успешно представлен во внеконкурсной программе художественного кино 82-го Венецианского международного кинофестиваля, в основной конкурсной программе Токийского и Каирского международных кинофестивалей.

    На премьерном показе в Баку присутствовали творческая группа фильма, представители государственных учреждений, местные и международные кинематографисты, представители СМИ и культурной общественности.

