İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Boşluğa xütbə" filminin Bakı premyerası baş tutub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 07 dekabr, 2025
    • 12:25
    Boşluğa xütbə filminin Bakı premyerası baş tutub

    Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin post-prodakşn mərhələsində dəstəklədiyi "Boşluğa xütbə" filminin yerli premyerası 6 dekabr tarixində "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə – 2025" , "Baku Cinema Breeze" beynəlxalq kino proqramı çərçivəsində baş tutub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

    Tədbirin açılışında filmin rejissoru Hilal Baydarov ekran əsərinin ideya xətti, yaradıcı konsepsiyası, çəkiliş prosesi və beynəlxalq festival təcrübəsi barədə ətraflı məlumat verib. O, "Boşluğa xütbə" filminin Venesiya, Tokio və Qahirə kimi nüfuzlu beynəlxalq kino festivallarında nümayiş olunmasının Azərbaycan kinosunun qlobal miqyasda tanınmasına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb. Rejissor eyni zamanda filmin ərsəyə gəlməsində göstərilən dəstəyə görə Kino Agentliyinə (ARKA) təşəkkürünü ifadə edib.

    Qeyd edək ki, Hilal Baydarovun müəllifi olduğu "Boşluğa xütbə" filmi daha əvvəl 82-ci Venesiya Beynəlxalq Film Festivalının "Müsabiqədənkənar proqram" bölməsində, Tokio Beynəlxalq Film Festivalının əsas müsabiqə proqramında və Qahirə Beynəlxalq Film Festivalında uğurla nümayiş etdirilib.

    Bakıdakı premyera nümayişində filmin yaradıcı heyəti, dövlət qurumlarının nümayəndələri, yerli və beynəlxalq kino mütəxəssisləri, media təmsilçiləri və mədəniyyət ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Film tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və yüksək rəğbətlə qarşılanıb.

    Mədəniyyət Nazirliyi premyera

    Son xəbərlər

    12:27

    Mingəçevirdə körpəsini zirzəmiyə atan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:25
    Foto

    "Boşluğa xütbə" filminin Bakı premyerası baş tutub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:17

    Bakıya və bəzi rayonlara yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:11
    Foto

    Naxçıvanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir, dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:00
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:58

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Cerrardı baş məşqçi postuna gətirməyi düşünür

    Futbol
    11:42

    FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:29
    Foto
    Video

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində taktiki-xüsusi təlim keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti