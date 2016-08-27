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    В Баку состоится презентация миниатюрной книги об Узбекистане

    Презентация книги посвящена дню независимости страны

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация миниатюрной книги об Узбекистане.

    Как сообщает Report, всего будут представлены три отдельные книги, в которых будет дана информация о законах страны, а также факты об Узбекистане и другая информация.

    Презентация книги, подготовленной при поддержке посольства Узбекистана в Азербайджане, состоится 29 августа и будет посвящена отмечаемому 1 сентября дню независимости этой страны.

    Мини-книга будет передана на хранение в уникальный Музей миниатюрной книги в Баку.

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