Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация миниатюрной книги об Узбекистане.

Как сообщает Report, всего будут представлены три отдельные книги, в которых будет дана информация о законах страны, а также факты об Узбекистане и другая информация.

Презентация книги, подготовленной при поддержке посольства Узбекистана в Азербайджане, состоится 29 августа и будет посвящена отмечаемому 1 сентября дню независимости этой страны.

Мини-книга будет передана на хранение в уникальный Музей миниатюрной книги в Баку.