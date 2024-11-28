В Баку проходят Дни украинского кино

В Баку в рамках проекта "Новые горизонты украинской культуры" проводятся Дни украинского кино.

В Баку в рамках проекта "Новые горизонты украинской культуры" проходят Дни украинского кино.

Как передает Report, в рамках мероприятия, которое продлится до 1 декабря, будут продемонстрированы 8 фильмов.

Специальными гостями мероприятия стали украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, а также председатель национального союза кинематографистов Украины Сергей Бороденюк.

На открытии выступил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев. "Мы рады продемонстрировать то, как развивается украинский кинематограф в условиях войны", - сказал посол.

Гусев также отметил, что недавно в Украине проводились Дни азербайджанской культуры, поэтому проведение Дней украинского кино в Азербайджане позволяет выстраивать культурные мосты между странами.

Посол также выразил благодарность Азербайджану за его поддержку территориальной целостности Украины.



В рамках открытия прошла церемония награждения азербайджанского актера Новруза Пашаева высшей наградой украинского кинематографа "Золотая Юла".