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В Баку проходят Дни украинского кино

В Баку проходят Дни украинского кино В Баку в рамках проекта "Новые горизонты украинской культуры" проводятся Дни украинского кино. 
Kультурная политика
28 ноября 2024 г. 17:38
В Баку проходят Дни украинского кино

В Баку в рамках проекта "Новые горизонты украинской культуры" проходят Дни украинского кино.

Как передает Report, в рамках мероприятия, которое продлится до 1 декабря, будут продемонстрированы 8 фильмов.

Специальными гостями мероприятия стали украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, а также председатель национального союза кинематографистов Украины Сергей Бороденюк.

На открытии выступил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев. "Мы рады продемонстрировать то, как развивается украинский кинематограф в условиях войны", - сказал посол.

Гусев также отметил, что недавно в Украине проводились Дни азербайджанской культуры, поэтому проведение Дней украинского кино в Азербайджане позволяет выстраивать культурные мосты между странами.

Посол также выразил благодарность Азербайджану за его поддержку территориальной целостности Украины.

В рамках открытия прошла церемония награждения азербайджанского актера Новруза Пашаева высшей наградой украинского кинематографа "Золотая Юла".

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Версия на английском языке Ukrainian Film Days underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Ukrayna Kino Günləri keçirilir

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