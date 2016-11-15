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    В Баку пройдет V Международный симпозиум по азербайджанскому ковру

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в городе Баку V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру.

    Как сообщает Report, в документе говорится, что ковроткачество занимает особое место в ряду неподражаемых культурных богатств Азербайджана, обладающего большим историческим прошлым. Являющееся важным фактором нашего национального образа жизни это ценное искусство, отличавшееся на протяжении своего многолетнего развития высокими художественно-эстетическими качествами, стало отчетливым выразителем богатого мировоззрения, мышления и духовной самобытности нашего народа.

    Успешно проводится соответствующая работа по пропаганде на международной арене традиционного азербайджанского коврового искусства, включенного как одно из достижений мировой культуры в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

    Глава государства подписал данное распоряжение в целях обеспечения организации на высоком уровне в городе Баку V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру, учитывая его значение в сохранении и развитии древних традиций коврового искусства Азербайджана, донесении их до грядущих поколений, а также широкомасштабной популяризации.

    Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Национальной академией наук Азербайджана и открытым акционерным обществом "Азерхалча" поручено подготовить и осуществить план мероприятий по организации в октябре 2017 года в городе Баку V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру.

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