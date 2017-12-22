В Баку пройдет фестиваль индийских фильмов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие месяцы в Баку планируется провести фестиваль индийских фильмов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции.

Посол высоко оценил качество снимаемой в Азербайджане кинопродукции, отметив, что азербайджанские фильмы неоднократно бывают представлены на различных кинофестивалях в Индии.

"Многие имена звёзд индийского кино знакомы в Азербайджане, поэтому мы хотим привезти сюда больше индийских фильмов. Мы планируем провести в Баку фестиваль индийских фильмов в ближайшие месяцы, и хотели бы, чтобы они прошли на коммерческой основе", - отметил С.Рана.