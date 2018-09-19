В Баку пройдет европейский фестиваль культурного наследия "Фантазия" - ФОТО

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет первый фестиваль "Фантазия", посвященный Году культурного наследия в Европе.

Как передает Report, в рамках данного фестиваля, который состоится с 1 по 10 ноября, будут организованы различные концертные программы, семинары, экскурсии, показы фильмов, выставки и ряд других мероприятий.

Как заявил на пресс-конференции глава делегации ЕС в Азербайджане Кестудис Янкаускас, фестиваль приурочен к Году культурного наследия в Европе и будет организован Делегацией ЕС и посольствами ряда стран-членов союза в Баку, поскольку Азербайджан является одним из важных партнеров Евросоюза.

"Каждая старая, древняя часть города характеризует его историю. И очень важно сохранять наше культурное наследие", - отметил Кестудис Янкаускас.

"Азербайджан уделяет большое внимание сохранению исторического наследия", - заявила в свою очередь посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Отмечается, что свое название фестиваль получил в связи с известным в Баку образцом архитектуры, где тесно переплелись восточные и европейские традиции - построенной в конце XIX века баней "Фантазия".