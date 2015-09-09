Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 10 сентября в Баку пройдет День культуры Колумбии.

Как сообщили Report в посольстве Колумбии в Азербайджане, на мероприятии будут представлены образцы колумбийской национальной кухни.

Гости также ознакомятся с национальной музыкой в исполнении известной колумбийской группы "Tata Morena".

На мероприятии примут участие сотрудники посольства Колумбии, главы и представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий, члены колумбийской диаспоры в Азербайджане и т.д.