В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

В Баку в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в здании Союза композиторов Азербайджана.

В съезде приняли участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, представители культуры, общественности и средств массовой информации.

10:16

В Баку проходит первый съезд Союза композиторов тюркского мира, организованный в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля.

Как сообщает Report, мероприятие проводится в здании Союза композиторов Азербайджана.

В съезде принимают участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, представители культуры, общественности и средств массовой информации.

Участники обсудят совместные проекты тюркских государств в музыкальной сфере, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Накануне в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялась церемония открытия XVIII Международного музыкального фестиваля. Он продлится до 30 сентября. В рамках фестиваля запланированы различные концерты и музыкальные мероприятия.