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    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    • 19 сентября, 2026
    • 12:36
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

    В Баку в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано в здании Союза композиторов Азербайджана.

    В съезде приняли участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, представители культуры, общественности и средств массовой информации.

    В Баку проходит первый съезд Союза композиторов тюркского мира, организованный в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля.

    Как сообщает Report, мероприятие проводится в здании Союза композиторов Азербайджана.

    В съезде принимают участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, представители культуры, общественности и средств массовой информации.

    Участники обсудят совместные проекты тюркских государств в музыкальной сфере, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Накануне в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялась церемония открытия XVIII Международного музыкального фестиваля. Он продлится до 30 сентября. В рамках фестиваля запланированы различные концерты и музыкальные мероприятия.

    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

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