В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО
- 19 сентября, 2026
- 12:36
В Баку в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира.
Как сообщает Report, мероприятие было организовано в здании Союза композиторов Азербайджана.
В съезде приняли участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, представители культуры, общественности и средств массовой информации.
В Баку проходит первый съезд Союза композиторов тюркского мира, организованный в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля.
Как сообщает Report, мероприятие проводится в здании Союза композиторов Азербайджана.
В съезде принимают участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, представители культуры, общественности и средств массовой информации.
Участники обсудят совместные проекты тюркских государств в музыкальной сфере, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Накануне в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялась церемония открытия XVIII Международного музыкального фестиваля. Он продлится до 30 сентября. В рамках фестиваля запланированы различные концерты и музыкальные мероприятия.