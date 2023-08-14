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В Баку проходит фестиваль культуры и кухни Пакистана

В Баку проходит фестиваль культуры и кухни Пакистана По случаю 76-й годовщины со Дня независимости Пакистана, в Баку проходит фестиваль культуры и национальной кухни Пакистана.
Kультурная политика
14 августа 2023 г. 15:58
В Баку проходит фестиваль культуры и кухни Пакистана

По случаю 76-й годовщины со Дня независимости Пакистана в Баку проходит фестиваль культуры и национальной кухни этой страны.

Как передает Report, мероприятие началось с показа видеоролика о достопримечательностях Пакистана.

Открывая фестиваль, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи отметил, что взаимоотношения двух стран уходят корнями вглубь веков. Кроме того Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

Посол также рассказал про роль Гаджи Зейналабдин Тагиева в борьбе с распространением эпидемии чумы в Пакистане в начале XX века. Азербайджанский меценат за свой счет купил и выслал в Пакистан сотни тысяч ампул вакцины от чумы, что сыграло важную роль в победе над смертельной болезнью в этой стране.

Билал Хаи заявил о том, Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга и на международной арене. "На сегодняшний день Кашмир и освобожденный Карабах имеют много схожего. Надеемся, что при поддержке Азербайджана и других дружественных стран Кашмир будет в скором времени свободен",- добавил пакистанский дипломат.

В ходе мероприятия были исполнены национальные танцы Азербайджана и Пакистана, а также планируется дегустация пакистанских блюд.

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Версия на азербайджанском языке Фото Bakıda Pakistanın mədəniyyəti və milli mətbəxinə həsr olunan festival keçirilir
Версия на английском языке Festival of culture and cuisine of Pakistan underway in Baku

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