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В музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" участвуют коллективы из стран ИСЕСКО

В музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" участвуют коллективы из стран ИСЕСКО В VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше принимают участие исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО.
Kультурная политика
11 мая 2024 г. 16:55
В музыкальном фестивале Харыбюльбюль участвуют коллективы из стран ИСЕСКО

В VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше принимают участие исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО.

Как сообщает Report, программа фестиваля в этом году отличается богатством репертуара исполнителей и разнообразием музыкальных номеров.

В организованном Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана международном музыкальном фестивале участвуют коллективы из Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Гвинеи, Марокко, Узбекистана и Турции.

Отметим, что церемония открытия VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоялась сегодня на равнине Джыдырдюзю в Шуше. В открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Фестиваль продолжится 12 мая в Шуше и 13 мая в Лачыне.

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Версия на азербайджанском языке “Xarıbülbül” festivalına ICESCO-ya üzv ölkələr də qatılıb

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