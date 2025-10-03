Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Баку презентована книга на тему Западного Азербайджана

    Kультурная политика
    • 03 октября, 2025
    • 17:26
    В Баку презентована книга на тему Западного Азербайджана

    Состоялась презентация книги "Тема Западного Азербайджана в газете "Азербайджан" (сентябрь 1918 - октябрь 1919)".

    Как сообщает Report, книга была издана по инициативе и при поддержке Университета ADA.

    Выступая на презентации, депутат Милли Меджлиса и председатель Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан в парламенте Азиз Алекберли отметил, что после провозглашения Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года существовала острая потребность в печатном органе для освещения ее деятельности.

    "Эту миссию первой взяла на себя газета "Азербайджан". В газете публиковалось множество материалов о необоснованных территориальных притязаниях Армении к Азербайджану, массовых убийствах азербайджанцев в Зангезуре, Нахчыване и Карабахе, массовом истреблении азербайджанцев, проживающих на территории Армении, и их насильственном изгнании с исторических земель. В сегодняшней книге собраны все эти сведения", - добавил он.

    Автор издания Азад Агаоглу подчеркнул, что газету "Азербайджан", издававшуюся в 1918-1920 годах на азербайджанском и русском языках, можно считать летописью периода АДР.

    Проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что считает издание книги очень успешным.

    Лента новостей