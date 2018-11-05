В Баку открывается выставка "Исчезновение"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ 5 ноября в Культурном центре им. Ибрагима Абилова в рамках фестиваля культурного наследия "Фантазия", организованного делегацией Европейского Союза в Азербайджане по случаю года культурного наследия в Европе, открывается выставочный проект видео и фотографии "Исчезнование".

Как сообщает Report, в выставочном проекте "Исчезновение" принимают участие художники, представляющие разные страны и культуры, с различными художественными бекграундами и работающие в разных направлениях современного визуального искусства. Объединяет этих художников тема защиты и сохранения всемирного культурного наследия, которая представлена в их произведениях в рамках данной выставки.

В рамках выставки будет представлена фотосерия посла Нидерландов в Азербайджане Онно Керверса "Баку- черный город, белый город", демонстрирующая многосторонность архитектурного наследия Баку.

Местом проведения выставки было не случайно выбрано здание Культурного центра имени Ибрагима Абилова, которое было построено в 1835 году и является исторической и архитектурной ценностью.

Первый Фестиваль Fantazia направлен на повышение осведомленности о важности сохранения культурного наследия в Баку и Азербайджане.