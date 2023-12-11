В Баку открылась фотовыставка "Замки Европы"

В Баку состоялось открытие фотовыставки "Замки Европы", организованной представительством ЕС в Баку совместно с посольствами государств-членов Союза.

В Баку состоялось открытие фотовыставки "Замки Европы", организованной представительством ЕС в Баку совместно с посольствами стран Евросоюза.

Как сообщает Report, выставка состоялась в рамках фестиваля “FantazEU 2023”.

В ее открытии приняли участие посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, представители посольств стран ЕС и другие официальные лица.

"Для нас проведение данной выставки очень символично. В странах Европы, как вы успели заметить, сохранилось много исторических достопримечательностей - замков. Культурное сотрудничество является одним из главных направлений сотрудничества между Азербайджаном и странами ЕС", - сказал П. Михалко.

Посол ЕС отметил, что проведение фестиваля "FantazEU 2023" стало ежегодной традицией, демонстрирующей культурное наследие Европы.

На выставке представлены фотографии древних замков, находящихся на территории европейских стран, таких как Италия, Литва, Латвия, Эстония, Бельгия, Словакия, Франция и многие другие.

Фотовыставка продлится до 19 декабря.