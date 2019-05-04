​В Баку могут установить памятник Мусе Нагиеву – Эксклюзив

В Баку может быть установлен памятник азербайджанскому нефтепромышленнику, нефтяному магнату и благотворителю Мусе Нагиеву.

Об этом грузинскому бюро Report сообщила председатель Общественного фонда “Защита национальных ценностей”, исследователь деятельности миллионера, его внучка, доктор исторических наук Дилара Нагиева.

По ее словам, памятник может быть установлен во дворе министерства здравоохранения. Она отметила, что здание министерства в свое время было построено Нагиевым как больница.

Минздрав в связи с данным вопросом уже направил обращение в Кабинет министров.