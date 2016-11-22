В Баку были представлены туристические возможности итальянского озера Гарда

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация туристических возможностей региона вокруг итальянского озера Гарда.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо сказал, что в начале года наблюдался спад в количестве азербайджанских туристов в Италию. Посол выразил надежду, что этот тренд не сохранится в 2017 году.

"В 2015 году мы выдали около 10 тыс. виз гражданам Азербайджана. В 2016 году у нас был спад на 50%. В целом, в этом году мы ожидаем спад на 20%. Надеюсь, что в 2017 году мы выйдем на показатели, которые имелись в период до девальвации", - добавил посол.

В свою очередь, представитель региона, в котором расположено озеро Гарда, Марко Бенедетти сказал, что это в 2015 году озеро посетили 23 млн. туристов. По его словам, помимо рекреационного потенциала, регион также имеет множество исторических памятников, музеев. Он также отметил, что в прошлом году около тысячи азербайджанцев посетили озеро Гарда.

В конце был представлен короткий фильм об озере Гарда и туристическом потенциале этого региона.