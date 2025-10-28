Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Баку будет ежегодно проводиться Международный фестиваль искусств

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2025
    • 15:10
    В Баку будет ежегодно проводиться Международный фестиваль искусств

    Состоялась пресс-конференция, посвященная Бакинскому международному фестивалю искусств.

    Как сообщает Report, в пресс-конференции приняли участие почетные послы фестиваля: художественный руководитель Азербайджанского государственного симфонического оркестра Фуад Ибрагимов, представительница Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова, а также драматург и сценарист Исмаил Иман.

    По словам PR-менеджера фестиваля Рашада Алиева, в выходные дни с 31 октября по 16 ноября будет представлена​​ насыщенная программа, а фестиваль планируется проводить в Баку ежегодно.

    "Подобные фестивали считаются фестивалями высокого уровня и имеют огромный туристический потенциал", - подчеркнул он.

    Ф. Ибрагимов отметил, что в рамках фестиваля в Азербайджан приедут деятели искусств из многих стран мира.

    И. Иман подчеркнул, что фестиваль станет крупнейшим подобным мероприятием в Азербайджане после пандемии: "На фестивале состоится премьера работы всемирно известной танцовщицы и хореографа Шарон Эяль Delay the Sadness".

    Отметим, что фестиваль пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля на ведущих сценах Баку пройдут выступления всемирно известных режиссеров, хореографов и театров. Среди них – Шарон Эяль, Робер Лепаж, Даниэле Финци Паска, Ян Липин, Гийом Коте, Римас Туминас и др

    Международный фестиваль искусств туризм Фуад Ибрагимов
    Hər il Bakıda Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçiriləcək
    Baku International Arts Festival to feature world-renowned artists

    Последние новости

    15:27
    Фото

    Переселенцам в поселок Гырмызы Базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    15:26

    Убийца экс-премьера Японии Абэ признал вину

    Другие страны
    15:23

    В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию видов страхования

    Финансы
    15:16

    Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

    Внутренняя политика
    15:16

    Amazon уволит 14 тыс. корпоративных сотрудников

    Другие страны
    15:10

    В Баку будет ежегодно проводиться Международный фестиваль искусств

    Kультурная политика
    15:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев вручил жителями села Хоровлу ключи от квартир

    Внутренняя политика
    15:04
    Фото

    Определились победители турнира по стрельбе "Кубок Победы 2025"

    Индивидуальные
    14:54

    Шёфёроглу: Реформы в Северном Кипре открывают возможности для сотрудничества с Азербайджаном

    Финансы
    Лента новостей