В Баку будет ежегодно проводиться Международный фестиваль искусств

Состоялась пресс-конференция, посвященная Бакинскому международному фестивалю искусств.

Как сообщает Report, в пресс-конференции приняли участие почетные послы фестиваля: художественный руководитель Азербайджанского государственного симфонического оркестра Фуад Ибрагимов, представительница Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова, а также драматург и сценарист Исмаил Иман.

По словам PR-менеджера фестиваля Рашада Алиева, в выходные дни с 31 октября по 16 ноября будет представлена​​ насыщенная программа, а фестиваль планируется проводить в Баку ежегодно.

"Подобные фестивали считаются фестивалями высокого уровня и имеют огромный туристический потенциал", - подчеркнул он.

Ф. Ибрагимов отметил, что в рамках фестиваля в Азербайджан приедут деятели искусств из многих стран мира.

И. Иман подчеркнул, что фестиваль станет крупнейшим подобным мероприятием в Азербайджане после пандемии: "На фестивале состоится премьера работы всемирно известной танцовщицы и хореографа Шарон Эяль Delay the Sadness".

Отметим, что фестиваль пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля на ведущих сценах Баку пройдут выступления всемирно известных режиссеров, хореографов и театров. Среди них – Шарон Эяль, Робер Лепаж, Даниэле Финци Паска, Ян Липин, Гийом Коте, Римас Туминас и др