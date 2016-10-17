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    В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с Фуадом Поладовым

    Актер ответил на многочисленные вопросы студентов

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с народным артистом Фуадом Поладовым при организаторстве Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения Фонда, проректор БВШН, профессор Рамиз Гумбатов представил подробную информацию о творчестве Фуада Поладова. 

    Затем народный артист ответил на многочисленные вопросы студентов.

    На мероприятии состоялся обмен мнениями по творческой судьбе народного артиста, были обсуждены его образы в кино и театре. 

    Студенты зачитали стихи любимого поэта Фуада Поладова - Рамиза Ровшана. 

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