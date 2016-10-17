В Бакинской высшей школе нефти состоялась встреча с Фуадом Поладовым

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с народным артистом Фуадом Поладовым при организаторстве Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения Фонда, проректор БВШН, профессор Рамиз Гумбатов представил подробную информацию о творчестве Фуада Поладова.

Затем народный артист ответил на многочисленные вопросы студентов.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по творческой судьбе народного артиста, были обсуждены его образы в кино и театре.

Студенты зачитали стихи любимого поэта Фуада Поладова - Рамиза Ровшана.