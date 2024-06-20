В Азербайджане впервые проходит международный фестиваль гурама

20 июня во Дворце Ширваншахов состоялось открытие первого в Азербайджане Международного фестиваля гурама.

20 июня во Дворце Ширваншахов состоялось открытие первого в Азербайджане Международного фестиваля гурама.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в партнерстве с Фондом тюркской культуры и наследия.

Гурама - это оригинальная лоскутная техника, использовавшаяся в Азербайджане при создании единого полотна, состоящего из отдельных кусков материала.

В открытии фестиваля, который продлится с 20 по 22 июня, приняли участие официальные лица, депутаты, деятели культуры и искусства, а также художники, работающие в технике гурама, из Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана.

На мероприятии председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника ”Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова и генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев рассказали о значении фестиваля, подчеркнули важность сохранения и передачи будущим поколениям искусства гурама, отражающего древнее наследие тюркского мира, и пожелали участникам фестиваля успехов.

Было отмечено, что фестиваль пройдет в Баку, а также в культурной столице Азербайджана Шуше.