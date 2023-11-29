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В Азербайджане пройдет неделя моды

В Азербайджане пройдет неделя моды В Баку 2-3 декабря пройдет Азербайджанская неделя моды (Azerbaijan Fashion Week).
Kультурная политика
29 ноября 2023 г. 11:52
В Азербайджане пройдет неделя моды

В Баку 2-3 декабря пройдет Азербайджанская неделя моды (Azerbaijan Fashion Week).

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках "Творческой недели", организованной Министерством культуры Азербайджана.

Основная цель - привлечь зарубежных специалистов к совместному сотрудничеству для популяризации национальных брендов, внести вклад в развитие индустрии моды и усовершенствование инструментов решения существующих проблем в сфере моды, дизайна и культуры в целом.

В рамках недели моды 2 декабря в 12:00 в образовательно-инкубационном центре "Креативный хаб" пройдет презентация конкурса Azerbaijan Fashion Forward и мастер-класс известного модельера Орхана Султана для молодых модельеров.

Неделя моды завершится модным показом, который пройдет в отеле The Ritz-Carlton 3 декабря в 19:00.

Свои коллекции на подиуме представят не только дизайнеры из Азербайджана, а также из России, Грузии и Казахстана.

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Версия на английском языке Baku to host Azerbaijan Fashion Week
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moda Həftəsi keçiriləcək

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