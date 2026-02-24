Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Cу чершенбеси"

    Kультурная политика
    • 24 февраля, 2026
    • 00:00
    В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Cу чершенбеси

    В Азербайджане отмечают первый вторник весеннего цикла Новруза - "Cу чершенбеси" (вторник стихии воды).

    Как сообщает Report, с этой недели начинаются активные приготовления к празднику весны.

    Согласно древним верованиям, Всевышний первым создал воду, поэтому первый вторник посвящен именно ей. В различных источниках этот день также называют "изначальным" или "цветочным" вторником. Считается, что в этот день вода "оживает" и наполняется особой силой.

    По народным поверьям, ранним утром, еще до рассвета, принято набирать "свежую воду" - пенистую, прозрачную, "белую". Ее называют целебной и верят, что она способна исцелить от множества недугов. Вода в этот день символизирует очищение, обновление и начало нового жизненного цикла.

    Праздник Новруз, возвещающий приход весны, традиционно воспринимается и как начало нового года. Поэтому люди желают, чтобы предстоящий год был таким же чистым и светлым, как вода. Считается добрым знаком поставить на праздничный стол чашу с водой.

    Отметим, что в Азербайджане "Од чершенбеси" (вторник стихии огня) будет отмечаться 3 марта, "Йел чершенбеси (вторник стихии ветра) – 10 марта, "Торпаг чершенбеси" (вторник стихии земли) – 17 марта.

    Астрономическая весна в этом году наступит 20 марта в 18:45:53 по бакинскому времени.

    Новруз Cу чершенбеси праздник стихия воды традиции
    Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidir
    Azerbaijan marks first Tuesday of Novruz – Water Tuesday

    Последние новости

    00:24

    СМИ: Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на Крит

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Cу чершенбеси"

    Kультурная политика
    23:58
    Фото

    В Индии разбился медицинский самолет

    Другие страны
    23:46

    TƏBİB: Состояние раненой ножом женщины в Мингячевире тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:45

    В Риме прошло мероприятие к годовщине Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    23:31

    МВД и СБ Украины предложили ужесточить контроль деятельности Telegram

    Другие страны
    23:12
    Фото

    Председатель комитета ВНС Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    23:09
    Фото
    Видео

    В Гааге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    23:08

    СБУ: В деле о теракте во Львове есть вторая подозреваемая

    Другие страны
    Лента новостей