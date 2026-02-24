В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Cу чершенбеси"

В Азербайджане отмечают первый вторник весеннего цикла Новруза - "Cу чершенбеси" (вторник стихии воды).

Как сообщает Report, с этой недели начинаются активные приготовления к празднику весны.

Согласно древним верованиям, Всевышний первым создал воду, поэтому первый вторник посвящен именно ей. В различных источниках этот день также называют "изначальным" или "цветочным" вторником. Считается, что в этот день вода "оживает" и наполняется особой силой.

По народным поверьям, ранним утром, еще до рассвета, принято набирать "свежую воду" - пенистую, прозрачную, "белую". Ее называют целебной и верят, что она способна исцелить от множества недугов. Вода в этот день символизирует очищение, обновление и начало нового жизненного цикла.

Праздник Новруз, возвещающий приход весны, традиционно воспринимается и как начало нового года. Поэтому люди желают, чтобы предстоящий год был таким же чистым и светлым, как вода. Считается добрым знаком поставить на праздничный стол чашу с водой.

Отметим, что в Азербайджане "Од чершенбеси" (вторник стихии огня) будет отмечаться 3 марта, "Йел чершенбеси (вторник стихии ветра) – 10 марта, "Торпаг чершенбеси" (вторник стихии земли) – 17 марта.

Астрономическая весна в этом году наступит 20 марта в 18:45:53 по бакинскому времени.