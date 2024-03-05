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В Азербайджане отмечают "Од чершенбеси"

В Азербайджане отмечают "Од чершенбеси" Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня").
Kультурная политика
5 марта 2024 г. 00:00
В Азербайджане отмечают Од чершенбеси

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня").

Report напоминает, что "Од чершенбеси" это второй после "су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз.

Огонь в мышлении и сознании тюрков является символом святости, эта символичность огня дошла и до наших дней. Значение "Од чершенбеси" заключается в том, что огонь, будучи священным, оберегает людей от зла, очищает их, дает веру в торжество добра.

В "Од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, таким образом человек избавляется от всех невзгод и неприятностей. Как и в другие вторники, в "Од чершенбеси" на очагах готовят угощения. Еще с древнейших времен люди бережно относились к огню и охраняли его. А разжигание костра в крепости всегда означало какое-то событие. Это ярко прослеживается и в дастане "Деде Горгуд".

Существует множество пословиц и поговорок, связанных с огнем. По поверьям, когда приближаешься к очагу, надо поздороваться с ним. Если пламя огня коптит, то гость приедет издалека. Если слышится потрескивание дров в очаге, значит, кто-то говорит о тебе.

Огонь является основным лейтмотивом празднеств всех вторников, предшествующих празднику Новруз.

В этом году в Азербайджане "Йел чершенбеси" будет отмечаться 12 марта, а "Торпаг чершенбеси" - 19 марта.

В Азербайджане весна наступит 20 марта в 07:06:21 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Novruzun ikinci çərşənbəsidir

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