​В Азербайджане назначен руководитель недавно созданной структуры

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве культуры и туризма произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, назначен новый начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма. На данную должность назначен Закир Султанов, ранее занимавший пост начальника Объединенной дирекции строящихся объектов.

Отметим, что согласно указу президента Азербайджанской Республики, на базе Объединенной дирекции строящихся объектов при министерстве культуры и туризма создана Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.