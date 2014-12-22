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    ​В Азербайджане назначен руководитель недавно созданной структуры

    Данный пост занял бывший начальник Объединенной дирекции стоящихся объектов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве культуры и туризма произведено новое кадровое назначение.

    Как сообщает Report, назначен новый начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма. На данную должность назначен Закир Султанов, ранее занимавший пост начальника Объединенной дирекции строящихся объектов.

    Отметим, что согласно указу президента Азербайджанской Республики, на базе Объединенной дирекции строящихся объектов при министерстве культуры и туризма создана Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

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